Глава Мали обсудил с лидерами ЭКОВАС длительность переходного периода

Бамако, 15 февраля. Президент Мали Ассими Гоита встретился с представителями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщает ABamako.

Стороны обсудил формирование графика с указанием этапов переходного периода. Главной целью мероприятия стало достижение взаимопонимания между властями Бамако и лидерами ЭКОВАС.

Гоита уточнил, что несмотря на введение санкций против временного правительства, он намерен поддерживать диалог. По словам молодого полковника, республика заинтересована в мирном решении кризиса:

«Мали остается страной диалога. Наша страна не намерена вступать в армрестлинг ни с одним государством, ни с каким учреждением, особенно с братскими народами субрегиона».

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По данным местных СМИ, Гоита и лидеры ЭКОВАС сошлись во мнении, что переходный период может продлиться около 2–3 лет. Президент Мали отметил, что предложенные ранее пять лет являлись предварительной базой для дальнейшего решения внутренних вопросов.

В рамках подготовки к проведению выборов власти африканской страны создали механизм консультаций по политической ситуации. В его состав вошла диалоговая группа и расширенный рабочий отдел, в который вошли представители правительства и члены местного Комитета по контролю перехода.

Ранее власти республики проработали модель выстраивания новых линий взаимодействия с субрегиональными организациями и международным сообществом. Члены государственного аппарата Мали уверены, что после ознакомления с инициативой представители ЭКОВАС пойдут навстречу руководству Бамако и откажутся от ограничительных мер.