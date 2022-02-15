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Экс-депутат Рады Олейник опасается, что Зеленскому придется переносить свой «День единения»
Политика
Экс-депутат Рады Олейник опасается, что Зеленскому придется переносить свой «День единения»
Федеральное агентство новостей  / 

Своими заявлениями украинский лидер в очередной раз выставил себя клоуном. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. В нем он объявил 16 февраля (дату предполагаемого вторжения России на Украину) национальным праздником — Днем единения, а также попросил всех уехавших из страны чиновников вернуться назад в течение 24 часов. Украинский лидер не обошел тему Крыма и Донбасса — эти регионы он пообещал «вернуть», но исключительно «дипломатическим путем».

«Честно говоря, даже не знаю, что Зеленский будет делать, если президент США Джозеф Байден объявит датой «вторжения» России не 16-е, а 20 февраля, — посмеялся Олейник. — Переносить свой «День единения»? Опять поднимать себя на смех?»

Экс-депутат Рады Олейник опасается, что Зеленскому придется переносить свой «День единения»
Pr Scr youtube.com / 60 минут

Экс-депутат Рады сказал, что он искренне не понимает, какого именно поведения президент Украины ждет от своего народа.

«Им что, всем надо выйти на улицы в национальных вышиванках? — недоумевает политик. — Зеленский в очередной раз выставил себя клоуном. И, скажу откровенно, своим заявлением он вовсе не успокоил народ, а заставил его еще сильнее паниковать».

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич объяснил, почему пресса США так жаждет увидеть «военную агрессию» в адрес Украины.

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Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Олейник опасается, что Зеленскому придется переносить свой «День единения»
россия украина зеленский олейник
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