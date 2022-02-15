Актрисы Миронова и Розанова необычно простились с покойной Евгенией Брик

Лос-Анджелес, 15 февраля. Российская артистка Ирина Розанова опубликовала кадры с «веселых» поминок Евгении Брик. Широкие улыбки присутствующих на снимке вызвали двоякую реакцию у поклонников ушедшей актрисы.

Импровизированные поминки с участием каста сериала «Садовое кольцо», в котором снималась покойная Евгения Брик, вызвали неоднозначную реакцию. На снимке, опубликованном Розановой в своем личном аккаунте в Instagram, все присутствующие запечатлены с широкими улыбками на лице.

«На этой фотографии собралась худшая на свете компания, чтобы скорбеть. И, тем не менее, сегодня мы собрались вспомнить Женю. На этой фотографии она, конечно, есть, хоть и незримо. Спасибо, Женя, что осветила нашу жизнь. Подглядывай на нас, когда будет минутка», — подписала кадр знаменитость.

Prt Scr instagram.com / @rozanovairina2017

Некоторые подписчики были удивлены. Фолловеры Розановой не поняли, как можно веселиться на поминках, а также публиковать настолько спорный контент в свои социальные сети. Однако положительных комментариев оказалось больше, чем негативных. Многие фанаты отметили, что актеры Мария Миронова, Анатолий Белый, Ирина Розанова смогли душевно и светло проводить покойную коллегу.

«Спасибо за такое воспоминание, я тоже хочу, чтобы обо мне так упоминали. Вы — лучшие приятели»; «Я, когда умру, мечтаю, чтоб так скорбели!» — написали пользователи Сети.

Напомним, траурная церемония прощания со звездой картины «Стиляги» пройдет в узком кругу в Лос-Анджелесе. Брик скончалась 10 февраля на 41-м году жизни.