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США усиливают борьбу с Россией и Китаем в «серой зоне»

Весь мир
США усиливают борьбу с Россией и Китаем в «серой зоне»
Федеральное агентство новостей  / 

В Вашингтоне активно обсуждают очередной отчет Атлантического совета о подходе США к реализации принципов борьбы с Россией и Китаем в так называемой «серой зоне». Иначе говоря, речь идет о методах гибридной войны, обычно происходящей ниже порога традиционного конфликта, когда нет оснований для продолжения конфронтации военным путем.

Авторы отчета утверждают, что борьба в «серой зоне» приобретает все большее значение в противостоянии с основными геополитическими противниками — в первую очередь, в горячих точках вокруг Украины и Тайваня. Однако, по их мнению, Пентагон не уделяет такой работе должного внимания, тогда как американское военное ведомство должно «осуществлять более широкие наступательные и оборонительные действия гибридной войны, соответствующие ценностям Штатов и защищающие международный порядок, основанный на правилах». Эксперты полагают, что Пентагону необходимо изменить ведомственную парадигму, чтобы активизировать работу в «серой зоне» до приемлемого уровня.

Отчет свидетельствует, что имеющиеся у Минобороны США силы и средства гибридной войны глубоко вовлечены в отражение атак со стороны стратегических конкурентов, происходящих главным образом в киберпространстве, но Штаты проигрывают в техническом оснащении и подготовке к «войнам будущего», упуская инициативу из своих рук. Так, авторы рекомендуют Пентагону более агрессивно и координированно напоминать международному сообществу, что именно Россия является единственным «агрессором» в истории с украинским конфликтом, и только этим объяснять реакцию НАТО, выраженную в усилении своего присутствия на восточном направлении.

Нужны большие деньги

Разумеется, в отчете есть и рекомендации, чудесным образом опустошающие карман американского налогоплательщика. Переход к наступлению в «серой зоне», сулящему «укрепление международного порядка, основанного на правилах», возможен после формирования новых подразделений в структуре минобороны, которые получили бы самые передовые методы, способы и инструменты гибридной войны. При этом также говорится и о привлечении к такой работе многочисленных гражданских подрядчиков. Кроме финансирования новой структуре требуются широкие полномочия, чтобы «возглавить информационные операции, а также взаимодействие с компаниями, работающими в социальных сетях и союзниками, для создания последовательной и эффективной работы по информационному противодействию». Авторы отчета полагают, что необходимый уровень эффективности новой структуры будет достигнут, если ее руководитель получит ранг заместителя главы Пентагона, не меньше.

Все это позволит улучшить и обычное, традиционное военное сдерживание. Более всего интересам США отвечает ведение гибридной войны против своих основных оппонентов — России и КНР, теперь Штаты этого совершенно не скрывают. В дальнейшем Вашингтон намерен «действовать более оперативно в части упреждения и превентивного формирования «серой зоны» против главных геополитических противников». 

Пентагон не скрывает, что постоянно работает вне зоны вооруженного конфликта. Все это в настоящее время видно на примере западных средств массовой информации, ежедневно публикующих какие-то новые планы «нападения России на Украину», или называющих очередную «самую точную» дату «начала российской агрессии». Нет никаких сомнений, что рассылаемые по российским образовательным и общественным организациям сообщения с угрозами минирования, исходящими с территории Украины, обусловлены влиянием специалистов по ведению гибридной войны из США — в этом они, собственно, признаются сами. Подобные действия приводят к постоянному изматыванию российских экстренных служб, заставляя их отрывать свое внимание и ресурсы от реальной работы, чтобы реагировать на заведомо фейковые сообщения, а также к недовольству населения, которое вынуждено терпеть эти «специальные действия» Запада.

Вот такие они, реалии гибридной войны: ничего не значащая в сущности информация, при внимательном рассмотрении оказывающаяся ложью, заставляет государство тратить огромные ресурсы, неся при этом серьезные финансовые затраты — а это и есть задача, которую решают вражеские органы в «серой зоне».

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