Публицист Анпилогов: Что искала американская подлодка возле российских Курил

12 февраля американская подводная лодка типа «Вирджиния» нарушила границу российских территориальных вод в районе острова Уруп Курильской гряды. После нарушения государственной границы России американская субмарина получила предупреждение от фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», который впоследствии применил для борьбы с ней соответствующие штатные средства.

Что делала в районе Курил американская подлодка, в чем была опасность ее миссии — и почему столь важным является факт ее обнаружения кораблями Тихоокеанского флота России?

Морской охотник. Но не только

Лодки «Вирджиния» — это морские охотники, в задачи которых входят борьба с подводными лодками противника, удары по береговой инфраструктуре, разведывательные и диверсионные операции. Подлодка способна нести необитаемые подводные аппараты-дроны, оборудована шлюзовой камерой для водолазов-диверсантов, имеет палубное крепление для контейнера со спецоборудованием или для сверхмалой подводной лодки. Лодки этого типа считаются самыми малошумными и незаметными в современном подводном флоте США.

В США обоснованно считают, что многие действия возможных противников в прибрежных регионах или на островных территориях трудно контролировать с помощью крупных надводных кораблей с большой осадкой без того, чтобы выдать их местоположение. Надводные корабли, БПЛА или самолеты обычно гораздо более заметны для радаров и сенсоров противника по сравнению с субмаринами-охотниками. Учитывая эти соображения, именно подлодки класса «Вирджиния» стали наиболее подходящим инструментом для тайных разведывательных операций — осуществляемых из-под воды в наиболее рискованных регионах. Причем эти возможности, как нетрудно заметить, закладывались в эти лодки еще на этапе их проектирования и строительства.

Скрытое внедрение — еще одна современная тактика, опирающаяся на возможности малозаметных субмарин. В этом случае подлодки могут скрытно подойти к побережью противника, чтобы осуществить разведывательную миссию, выполнить ракетно-торпедный удар — или даже тайно высадить силы в уязвимой точке идущего конфликта. Высадка таких наземных сил может быть осуществлена в различном составе, в ситуации полной неожиданности для противника, а также — с разными целями и возможностями, начиная от тактической разведки и заканчивая стратегической диверсией.

Таким образом, в недавнем инциденте возле российских островов на Дальнем Востоке «Вирджиния» предстала именно в таком качестве — незаметного и тайного диверсанта и разведчика, который был пойман нашим флотом с поличным в самый неудобный для субмарины момент.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Virginia K. Schaefer / Public Domain

Инцидент

Для ухода от преследования американская подлодка использовала самоходный имитатор, обеспечивающий раздвоение цели на средствах радиолокационного и акустического контроля. После осуществления такого обманного маневра субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России. После ухода нарушителя за пределы территориальных вод России отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжил учения и вернулся к контролю подводной среды для предотвращения возможных нарушений государственной границы.

Действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права. В такой ситуации тайного прохода корабли российского военно-морского флота имели полное право произвести уничтожение подозрительного объекта, так как, в отличие от надводного корабля, подводную лодку достаточно сложно идентифицировать и выяснить ее реальную национальную принадлежность, равно как и определить ее боевые или иные возможности. Поэтому стандартной практикой в таких случаях является требование к подлодке всплыть и поднять национальный флаг, после чего инцидент переходит в сценарий взаимодействия надводных кораблей. В противном же случае нарушителя пытаются к нему принудить — в том числе и оружием.

«Северные территории»

Стоит упомянуть, что инцидент с подлодкой сопровождал напряженный внешнеполитический фон: 7 февраля посол США в Японии Рам Эмануэль по случаю отмечаемого в стране Дня северных территорий заявил, что США признают суверенитет Японии над Южными Курильскими островами и поддерживают Токио в этом вопросе. Фактически это противоречит обязательствам США, взятым Вашингтоном на Ялтинской конференции в 1945 году, и является пересмотром итогов Второй мировой войны.

Япония в свою очередь никак не может договориться с нашей страной о статусе Южных Курил, оспаривая российскую принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов, полученных Советским Союзом по итогам Второй мировой войны. В то время как МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», — заявили в российском оборонном ведомстве.

ФБА «Экономика сегодня» /

Так что же искала «Вирджиния» возле Урупа?

Напротив острова Уруп со стороны Тихого океана к Курильской гряде подходит удобный глубоководный проход, по которому подлодка легко может зайти незамеченной во внутреннее Охотское море. После этого у субмарины была бы возможность провести любую диверсионную или разведывательную операцию. В частности, целью такой провокации вполне могли стать расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион», которые в составе Тихоокеанского флота недавно были впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа на Курилах, чуть севернее Урупа. Комплексы несут круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, а на территории острова развернут автономный военный городок. Такие оборонительные меры уже позволяют избежать любых провокаций со стороны Токио и обеспечивают надежную защиту наших дальневосточных рубежей.

Если бы «Вирджиния» смогла продемонстрировать ненадежность российской обороны на Дальнем Востоке, то это бы стало явственным сигналом для Токио вдобавок к дипломатическим демаршам США в вопросе Курил.

Однако фактически оказалось, что никакой «невидимостью» подлодка не обладает, провокация не удалась, а самой субмарине пришлось в спешном порядке ретироваться из российских территориальных вод.