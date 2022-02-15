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Валдис Пельш временно заменит в КВН заболевшего Александра Маслякова

Общество
Валдис Пельш временно заменит в КВН заболевшего Александра Маслякова
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 15 февраля. Шоумен Валдис Пельш временно заменит в КВН Александра Маслякова, который оказался на больничном из-за коронавируса. Он станет пятым ведущим игры.

Информацию, что Пельш займет место ведущего в любимой публикой игре, подтвердили ТАСС в телевизионном творческом объединении «АМиК». Он составит компанию актеру Дмитрию Нагиеву, ведущему Ивану Урганту, комику Дмитрию Хрусталев и артисту Андрею Бурковскому, которые проведут игры 1/8 финала КВН.

Первая игра выйдет в эфир 26 февраля. Ее ведущим станет Дмитрий Нагиев, пишет телеканал «360». Шоумен ранее участвовал в конкурсе и был одним из членов жюри.

Александр Масляков сообщил, что заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Он с сожалением констатировал, что не сможет принять участие в съемках программы. Масляков уже болел COVID-19 осенью прошлого года.

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