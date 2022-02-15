«Этот день в истории». Что произошло 15 февраля, праздники, факты, люди

Самые интересные события вы найдете в ежедневном цикле передач «Этот день в истории».

В 1989 году произошло знаменательное событие в советско-афганских отношениях. Войска СССР полностью вышли с территории южноазиатской страны. Такое решение было продиктовано подписанием Женевских соглашений.

Девять лет назад происшествие в российском городе Челябинск стало самым обсуждаемым в мире. На населенный пункт упал метеорит. Интернет заполнили сотни кадров с видеорегистраторов, которые запечатлели редчайшее явление.

В 1564 году на свет появился известный физик и астроном Галилео Галилей. Ученый открыл горы на Луне и несколько спутников Юпитера. Он пережил инквизицию из-за своих заявлений, что Земля вращается вокруг Солнца.

О том, какой необычный закон начал действовать в СССР в 1947 году, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».