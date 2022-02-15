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Лента
15 февраля 12:34
12:33
Общество
Бывшую столичную промзону Владыкино превратят в индустриальный квартал
12:33
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Коротченко: Украина может перепродать западное вооружение террористам
12:32
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12:31
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12:27
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12:27
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Известны имена ведущих церемонии «Оскар-2022»
12:26
Общество
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Публицист Анпилогов: Что искала американская подлодка возле российских Курил
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«Этот день в истории». Что произошло 15 февраля, праздники, факты, люди

Видео

Самые интересные события вы найдете в ежедневном цикле передач «Этот день в истории».

В 1989 году произошло знаменательное событие в советско-афганских отношениях. Войска СССР полностью вышли с территории южноазиатской страны. Такое решение было продиктовано подписанием Женевских соглашений.

Девять лет назад происшествие в российском городе Челябинск стало самым обсуждаемым в мире. На населенный пункт упал метеорит. Интернет заполнили сотни кадров с видеорегистраторов, которые запечатлели редчайшее явление.

В 1564 году на свет появился известный физик и астроном Галилео Галилей. Ученый открыл горы на Луне и несколько спутников Юпитера. Он пережил инквизицию из-за своих заявлений, что Земля вращается вокруг Солнца.

О том, какой необычный закон начал действовать в СССР в 1947 году, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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