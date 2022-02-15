Колумнист Носиков: Россия тебя не оставит, или Как нам отомстить за Камилу Валиеву

Колумнист Роман Носиков рассуждает о скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на зимней Олимпиаде в Пекине. Напоминаем: статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Дорогие читатели!

Наших бьют.

Заморские кикиморы, в смысле наши уважаемые западные партнеры, публично мучают нашу гражданку — лучшую на сегодняшний день фигуристку планеты Камилу Валиеву.

В ее декабрьской пробе обнаружено запрещенное WADA вещество — триметазидин. Это вполне безобидный препарат, который защищает сердце от перегрузок и не повышает спортивные показатели. Кроме того, он совершенно безвреден для здоровья и не является наркотиком. То есть он вообще никак не подпадает под определение допинга. Однако это не помешало WADA внести его в реестр запрещенных, как и столь же безобидный мельдоний.

Пока так и не ясно, по какой причине в шведской лаборатории так долго проверяли декабрьскую пробу, что за это время Камилу успели аккредитовать на Олимпийские игры. Тем не менее сразу после яркой победы наших фигуристов в командных состязаниях начался скандал.

На данный момент пока неизвестно, как именно препарат попал в организм девушки. Сама она сознательный прием этого препарата отрицает, и у меня нет смысла ей не доверять — у нее нет мотива. Ей не нужно как-либо пытаться обмануть спортивную судьбу — она и без этого лучшая совершенно объективно.

Тем более непонятно, какой смысл жульничать при помощи триметазидина. С тем же успехом можно жульничать при помощи борща или куриной ноги.

Может быть, это какие-то хитрые манипуляции с пробой наших уважаемых партнеров (см. кикиморы заморские). Или это гадость, сделанная кем-то из своих — менее талантливой спортсменкой или подкупленным персоналом.

Global Look Press / Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

В любом случае версия сознательного приема допинга или даже государственной допинговой программы (почему тогда пробы остальных фигуристок чистые?) мне лично кажутся наименее вероятными.

Причем это понимают даже в США.

Журналистка Салли Дженкинс в The Washington Post описала свои мысли и чувства по поводу скандала с Валиевой:

«История Валиевой еще раз разоблачила Всемирное антидопинговое агентство за его никудышную токсикологию, произвольные преследования и бесконечные судебные спирали. Нет ни одного убедительного доказательства того, что следы безобидного препарата под названием триметазидин дали Валиевой хоть какое-то преимущество хоть на толщину бритвы или что она приняла его намеренно. Есть неопровержимые доказательства того, что она уже является величайшей фигуристкой своего времени, а возможно, и любого другого. Она возвышается. Нет никакой субстанции, нет ничего, что объясняло бы ее артистизм, впечатление, что она держится на божьих струнах, кроме вдохновения. WADA в этом деле похоже на сумасшедшего кота в пряже, запутавшегося в своих обычных мотках противоречивой нелогичности, и это обвинение системе, а не ей».

Но спортивная бюрократия — это вам не Салли Дженкинс. Они вцепились в нашу девочку всерьез. И всерьез вознамерились загубить ей спортивную карьеру. Только что состоялось заседание Международного спортивного арбитража, который отклонил требования WADA и МОК об отстранении российской спортсменки и допустил ее к личным состязаниям. Но это же ведь не может остановить джентльменов (см. кикиморы заморские), если они захотели затравить россиянку. Не так ли? Мы же все понимаем, с кем имеем дело.

Руководитель USADA Трэвис Тайгарт заявил, что причастные к допинговому делу Валиевой могут быть привлечены к ответственности по «закону Родченкова». То есть лучший на данный момент в мире тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе может быть привлечена к ответственности по закону имени психопата, продавца допинга и предателя.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Дело в том, что по этому закону США могут посадить на 10 лет или/и оштрафовать на 1 млн долларов того, кого они обвиняют в применении допинга, если это повлияло на результаты американских спортсменов. А американская команда получила серебро. А если Валиеву дисквалифицировать — получили бы золото. По закону Родченкова сжать и штрафовать Тутберидзе! Каково?

Это, кстати, означает, что Тутберидзе не сможет выехать ни в одну страну, ни на одно спортивное соревнование, если у этой страны есть договор с США об экстрадиции. И самое главное — тогда и соревноваться с русскими вообще не надо. Знай себе мемуары Родченкова дописывай — всего и дел.

На фоне всего этого скатывающегося на нас с вершин Олимпиады кома грязи и дерьма у многих снова возникла идея, что надо бы просто перестать участвовать в олимпийском движении и все.

Нет, не все.

Если наши уважаемые партнеры (см. какиморы заморские) поймут, что этот способ работает — они начнут воспроизводить его везде. А отовсюду уходить с оскорбленным видом — лапти сотрешь и лицо болеть будет. Это только во-первых.

Во-вторых, Камила — это наша девочка. Она наш согражданин. И у нее есть права. И у нее есть право заниматься профессиональным спортом и выступать на самых главных соревнованиях планеты — Олимпийских играх. У нее есть право быть признанной лучшей. Просто потому что она и есть лучшая. И лишить ее этого права, принести ее в жертву злым русофобским дядькам и тетькам (см. кикиморы заморские) — это означает не защитить ее, а унизить. И сделать подарок этим тетькам и дядькам. А чего это мы им будем подарки делать? Они нам что — милее Камилы? Они что — чем-то лучше нашей девочки?

Нет.

Это наша девочка — самая лучшая. И мы должны заботиться о ней.

И если она хочет выступать и побеждать на Олимпиаде — это ее право, и мы должны это ее право защитить и обеспечить.

Global Look Press / Yohei Osada/AFLO

В конце концов, именно в этом и состоит вызов, который нам бросили наши уважаемые партнеры (см. кикиморы заморские): можем ли мы защитить наших людей от них? То есть являемся ли мы на самом деле державой?

Вторая же часть этого вопроса звучит в их (см. кикморы заморские) устах так: а что вы нам вообще можете сделать? Они думают, что мы не можем. Не сообразим.

Наша задача — сообразить, а не пытаться выдать немощь и нежелание думать и работать за высокую нравственную позицию.

Наша проблема в том, что мы не умеем делать гадости. А настоящая держава не может позволить себе такого пробела в компетенциях, когда вкруг уважаемые партнеры. То есть сами знаете кто. Кикиморы заморские.

У меня есть предложение. Надо учиться у противника. Если у него есть закон Родченкова — пусть у нас будет «закон Бута/Бутиной/Валиевой».

И по нему всякий, кто дискриминирует, незаконно с нашей российской точки зрения преследует нашего гражданина, должен нести за это санкционную ответственность. Неважно кто — государство, организация или просто частное лицо.

И любой ущерб нашим гражданам и связанные с этим затраты государства должны возмещаться за его счет. За счет его имущества, средств и так далее. И ни одна организация, лицо, фирма — кто угодно: если они желают действовать в России, то не должны иметь с этими субъектами никаких дев. В противном случае ущерб и затраты могут быть возмещены из их имущества. Включая акции и доли в дочерних организациях. В десятикратном размере.

Вот сотрудничает некая компания по изготовлению спортивного оборудования, медикаментов или лабораторных комплексов с USADA. Или просто с Трэвисом Тайгартом. Или со спортсменом, который обхамил нашего лыжника Александра Большунова. Или с другими сортами заморских кикимор. Ну, возместить с их российских счетов моральный и материальный ущерб нашим гражданам. Так, чтобы после каждой сделанной нашим людям гадости западным бюрократам прилетало от западного бизнеса:

«Вы портите наш бизнес в России. Уймитесь».

Кошелек — это же тот самый-самый важный их орган, который они никогда, в отличие от афедрона, не подвергнут никакой толерантности.

Тут вот Леонид Гозман сказал, что русская национальная идея — это слово «насрать». Ну… В кои-то веки неплохо. Можно даже сказать, что в определенных областях это даже и правда. Потому что именно так иногда проявляет себя суверенитет, опирающийся на умение и желание работать.

А другую часть национальной идеи можно сформулировать так: Россия тебя никогда не оставит. Ни заботой, ни опекой, если ты ее гражданин. Ни неприятностями — если ты кого-то из наших людей обидел.

Но можно и проще: придет и твоя очередь, кикимора заморская.