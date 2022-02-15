Дополнительные меры господдержки по ипотеке могут ввести для россиян с детьми

Москва, 15 февраля. Госдума планирует рассмотреть законопроект о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, которые имеют ипотеку.

Сейчас на помощь государства могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2019 до 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети. Депутаты Госдумы предлагают сократить срок действия закона до 1 декабря 2021 года.

Согласно новой инициативе, семьям с детьми будут предоставлять государственные средства для полного или частичного погашения ипотечного займа. Сумму, которую государство может предоставить для этих целей, предлагают поднять до максимального размера 1 млн 800 тысяч рублей. Деньги можно будет получить при условии, что действие кредитного договора истекает до 1 января 2027 года.

Семьи с детьми также имеют возможность погасить ипотеку деньгами из материнского капитала.