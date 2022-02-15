Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 11:06
11:04
Происшествия
Празднование Дня всех влюбленных обернулось поножовщиной и гибелью пары в Каменногорске
11:04
Весь мир
Бухгалтеры Трампа отреклись от Trump Organization
11:02
Экономика
Объем заявок на прокачку российского газа через ГТС Украины начал расти
10:59
Политика
Американист Можегов рассказал о том, насколько накалена обстановка в США
10:58
Экономика
Издание WSJ назвало главного бенефициара кризиса на Украине
10:58
Общество
Ограничения по COVID-19 в Петербурге смягчат с 21 февраля на фоне высокой заболеваемости
10:56
Общество
Валдис Пельш временно заменит в КВН заболевшего Александра Маслякова
10:55
Общество
Прокуратура Татарстана заставила руководство ООО «Казанский ДСК» вернуть 1,5 млн рублей недоплаты сотрудникам
10:55
Происшествия
Девушка травмировала губу при неосторожном обращении с пистолетом приятеля в Москве
10:55
Происшествия
Суды, школы и вокзалы Петербурга получили письма о «минировании»
Все новости

Дополнительные меры господдержки по ипотеке могут ввести для россиян с детьми

Экономика
Дополнительные меры господдержки по ипотеке могут ввести для россиян с детьми
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Госдума планирует рассмотреть законопроект о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, которые имеют ипотеку.

Сейчас на помощь государства могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2019 до 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети. Депутаты Госдумы предлагают сократить срок действия закона до 1 декабря 2021 года.

Согласно новой инициативе, семьям с детьми будут предоставлять государственные средства для полного или частичного погашения ипотечного займа. Сумму, которую государство может предоставить для этих целей, предлагают поднять до максимального размера 1 млн 800 тысяч рублей. Деньги можно будет получить при условии, что действие кредитного договора истекает до 1 января 2027 года.

Семьи с детьми также имеют возможность погасить ипотеку деньгами из материнского капитала.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Дополнительные меры господдержки по ипотеке могут ввести для россиян с детьми
россия ипотека господдержка семей
Комментировать