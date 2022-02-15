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Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ОИ-2022

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 11:03
Олимпийские игры 2022
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ОИ-2022
Global Look Press  /  Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

Пекин, 15 февраля. Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в эстафете 4x7,5 км на Олимпийских играх в Пекине. 

Национальную команду в гонке представляли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Россияне лидировали после трех этапов, но на финальном Латыпов допустил много ошибок на огневом рубеже и ушел на два штрафных круга.

Напомним, ранее лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов завоевали золото на пекинской Олимпиаде. Россияне финишировали первыми в эстафете 4х10 километров.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ОИ-2022
биатлон олимпиада ои-2022
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