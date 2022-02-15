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Новые газомоторные низкопольные автобусы приобретет мэрия Владимира за 250 млн рублей
Общество
Новые газомоторные низкопольные автобусы приобретет мэрия Владимира за 250 млн рублей
mos.ru  /  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Владимир, 15 февраля. Владимирская администрация планирует приобрести 14 автобусов. Поставщика определят 25 февраля. Машины прибудут в город до 31 июля.

Как пишет издание «Владимирские ведомости», на приобретение автобусом мэрия собирается выделить 250 миллионов рублей (средства инфраструктурного кредита). Новые автобусы будут газомоторными, трехдверными, низкопольными, с 25-30 посадочными местами и общей вместимостью не менее 90 человек. Машины оснастят вентиляторами, кондиционерам с отоплением и камерами наблюдения. Весь транспорт выкрасят в фирменные цвета. Гарантийный срок на автобусы будет действовать 2 года или будет рассчитан на 150 тысяч км пробега. Значимое условие, прописанное в техзадании, – наличие у поставщика сервисного центра не далее 5 км от Владимира.

Ранее ФАН информировал о том, что более 150 автобусов закупят для Самары и Тольятти на федеральные средства. В 2020 и 2021 годах Самарская область входила в число 14 регионов, которым выделялись федеральные деньги на обновление пассажирского транспорта.

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автобусы покупка мэрия город владимир
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