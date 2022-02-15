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Франция разочаровалась в зеленой энергетике и призвала инвестировать в атом

Экономика
Франция разочаровалась в зеленой энергетике и призвала инвестировать в атом
wikipedia.org  /  Дьяков Владимир Леонидович / CC BY 3.0

Париж, 15 февраля. Мировой финансовый и энергетический кризис заставил французских экономистов разочароваться в зеленой энергетике и понять, что идея с энергопереходом является мертворожденной. Вытянуть мир из болота кризиса могут только инвестиции в атомное строительство, сообщает РИА Новости.

Французские аналитики вспомнили, как весь мир лихорадило в 1970-е годы XX века из-за нефтяного кризиса. Произошло замедление мировой экономики, энергоносители подорожали. Увеличение добычи нефти привело к обвалу ее стоимости. В тот период премьер-министр Франции Пьер Мессмер поддерживал государственную программу развития атомной энергетики.

Благодаря этому Франция сейчас самая атомная страна ЕС и главный экспортер электроэнергии в Европе. Атомные станции, построенные Мессмером в 1970-1980 гг. XX века, до сих пор работают.

Франция планирует к 2035 году остановить 14 атомных реакторов. Для сохранения статуса экспортера электроэнергии ее надо где-то вырабатывать. Германия, Бельгия, Испания намерены остановить свои АЭС в 2025 — 2027 годах. Зеленые технологии вряд ли смогут стать полноценной альтернативой. Французские экономисты считают, что делать ставку на модные источники энергии – это повторение истории с нефтяной истерией в 1970-х годах XX века. Франция тогда сделала ставку на атом и выиграла от этого.

Президент Эммануэль Макрон заявил о намерении возродить атомную энергетику в стране и поручил профильным ведомствам к марту составить конкретный план действий. Великобритания, вслед за Францией, также планирует построить 10 новых АЭС.

Еврокомиссия присвоила атомной и газовой энергетике статус зеленой. Теперь эти проекты начнут привлекать инвесторов.

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