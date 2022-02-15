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Sohu: подлодка ВМС США могла оставить России «ценный приз» в ходе бегства возле Курил

Армия
Sohu: подлодка ВМС США могла оставить России «ценный приз» в ходе бегства возле Курил
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class David R. Krigbaum / Public Domain

Пекин, 15 февраля. Провалившая секретную миссию подводная лодка ВМС США могла оставить «ценный приз» для ВМФ РФ в ходе бегства из российских территориальных вод, считают китайские эксперты.

Американская субмарина типа Virginia была обнаружена российскими военными около острова Уруп, после чего ВМФ РФ пришлось выдворять иностранную морскую технику из территориальных вод страны. По мнению аналитиков издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия», в ходе провальной американской миссии могла пострадать не только репутация ВМС США.

«Флот России предпринял соответствующие меры, после чего американская лодка была вынуждена покинуть российские воды на максимальной скорости», — пишут эксперты.

Авторы статьи рассказали, какой «трофей» могла получить Россия после бегства подлодки ВМС США возле Курил. Экипаж подлодки, выполнявший разведывательную миссию, не ожидал обнаружения, ввиду чего в спешке мог оставить около острова ценное гидроакустическое оборудование, не успев его забрать, предположили авторы Sohu.

Ранее китайские аналитики обратили внимание на российские подлодки, которые оставили США без господства на море. Кроме того, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с президентом страны Владимиром Путиным инцидент с субмариной ВМС США, передает телеканал «360».

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