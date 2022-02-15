Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 11:06
11:06
Общество
Новокузнецкие волонтеры спасли застрявшую головой в капкане собаку
11:04
Происшествия
Празднование Дня всех влюбленных обернулось поножовщиной и гибелью пары в Каменногорске
11:04
Весь мир
Бухгалтеры Трампа отреклись от Trump Organization
11:02
Экономика
Объем заявок на прокачку российского газа через ГТС Украины начал расти
10:59
Политика
Американист Можегов рассказал о том, насколько накалена обстановка в США
10:58
Экономика
Издание WSJ назвало главного бенефициара кризиса на Украине
10:58
Общество
Ограничения по COVID-19 в Петербурге смягчат с 21 февраля на фоне высокой заболеваемости
10:56
Общество
Валдис Пельш временно заменит в КВН заболевшего Александра Маслякова
10:55
Общество
Прокуратура Татарстана заставила руководство ООО «Казанский ДСК» вернуть 1,5 млн рублей недоплаты сотрудникам
10:55
Происшествия
Девушка травмировала губу при неосторожном обращении с пистолетом приятеля в Москве
Все новости

Познер назвал решение МОК об отмене награждения фигуристов на ОИ бездарным

Олимпийские игры 2022
Познер назвал решение МОК об отмене награждения фигуристов на ОИ бездарным
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 15 февраля. Журналист Владимир Познер назвал бредом решение Международного олимпийского комитета отменить награждение фигуристов, которые стали обладателями медалей за командный турнир в Пекине.

Награждение перенесли из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой. Спортсменку в итоге допустили к личным соревнованиям на основании того, что она обладает статусом «защищенной персоны». Вердикт вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).

По мнению Познера, решение МОК «бездарное и говорящее о слабости и беспринципности» организации. Он жестко прошелся по представителям комитета, которые отложили вручение медалей.

«Очевидно, МОК надеялся, что Валиеву снимут с соревнований, тогда можно было лишить и всю российскую команду первого места и вручить золото американской. Валиеву, однако, не сняли и, чтобы не вручить золото россиянам, решили не вручать никому ничего. Полнейший бред!» — констатировал Познер в разговоре со «Спорт-Экспресс».

Сборная России завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. На втором месте были американцы, а на третьем — японцы. Несмотря на то, что Валиеву допустили до личного турнира, который стартует 15 февраля, дату церемонии награждения за командник так и не назвали.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Познер назвал решение МОК об отмене награждения фигуристов на ОИ бездарным
олимпийские игры познер фигурное катание
Комментировать