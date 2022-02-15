Познер назвал решение МОК об отмене награждения фигуристов на ОИ бездарным

Москва, 15 февраля. Журналист Владимир Познер назвал бредом решение Международного олимпийского комитета отменить награждение фигуристов, которые стали обладателями медалей за командный турнир в Пекине.

Награждение перенесли из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой. Спортсменку в итоге допустили к личным соревнованиям на основании того, что она обладает статусом «защищенной персоны». Вердикт вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).

По мнению Познера, решение МОК «бездарное и говорящее о слабости и беспринципности» организации. Он жестко прошелся по представителям комитета, которые отложили вручение медалей.

«Очевидно, МОК надеялся, что Валиеву снимут с соревнований, тогда можно было лишить и всю российскую команду первого места и вручить золото американской. Валиеву, однако, не сняли и, чтобы не вручить золото россиянам, решили не вручать никому ничего. Полнейший бред!» — констатировал Познер в разговоре со «Спорт-Экспресс».

Сборная России завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. На втором месте были американцы, а на третьем — японцы. Несмотря на то, что Валиеву допустили до личного турнира, который стартует 15 февраля, дату церемонии награждения за командник так и не назвали.