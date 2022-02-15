Forbes: летчики массово увольняются из рядов ВВС Украины из-за низких зарплат

Вашингтон, 15 февраля. Высококвалифицированные летчики массово увольняются из рядов ВВС Украины из-за низких зарплат и ряда других серьезных проблем.

Аналитики из американского издания Forbes объяснили, почему профессиональные пилоты массово отказываются служить в ВВС Украины. Авторы статьи напомнили, что сегодня МиГ-29 остается самым массовым истребителем в украинском авиапарке. По словам экспертов, отток кадров привел к тому, что Киеву вряд ли хватит специалистов, чтобы поднять в воздух все свои самолеты, передает «ПолитРоссия».

Еще в прошлом году украинские военно-воздушные силы столкнулись с кризисом. Проблема с нехваткой летчиков на сегодняшний день по своим масштабам гораздо серьезнее, чем надвигающееся устаревание всех ВВС.

«Большинство военно-воздушных сил стараются держать в штате по три пилота на каждый одноместный самолет, находящийся в эксплуатации.», говорят эксперты из США.

Главная загвоздка заключается в том, что летом 2021 года 70 летных экипажей уволились из вооруженных сил из-за низкой зарплаты. Еще пять молодых пилотов отказались продлить свои контракты в июле 2021 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ укомплектованы военнослужащими в лучшем случае на 50-60% от необходимого количества. В Киеве недавно заявили, что кризис с финансированием и отсутствие практической подготовки привели к возникновению на Украине «бумажной армии», передает телеканал «360».