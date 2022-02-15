Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 11:06
11:04
Происшествия
Празднование Дня всех влюбленных обернулось поножовщиной и гибелью пары в Каменногорске
11:04
Весь мир
Бухгалтеры Трампа отреклись от Trump Organization
11:02
Экономика
Объем заявок на прокачку российского газа через ГТС Украины начал расти
10:59
Политика
Американист Можегов рассказал о том, насколько накалена обстановка в США
10:58
Экономика
Издание WSJ назвало главного бенефициара кризиса на Украине
10:58
Общество
Ограничения по COVID-19 в Петербурге смягчат с 21 февраля на фоне высокой заболеваемости
10:56
Общество
Валдис Пельш временно заменит в КВН заболевшего Александра Маслякова
10:55
Общество
Прокуратура Татарстана заставила руководство ООО «Казанский ДСК» вернуть 1,5 млн рублей недоплаты сотрудникам
10:55
Происшествия
Девушка травмировала губу при неосторожном обращении с пистолетом приятеля в Москве
10:55
Происшествия
Суды, школы и вокзалы Петербурга получили письма о «минировании»
Все новости

Британия перевела своих дипломатов из Киева во Львов

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 10:36
Политика
Британия перевела своих дипломатов из Киева во Львов
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Лондон, 15 февраля. Часть сотрудников посольства и консульства Великобритании переведена из Киева во Львов. Об этом сообщила глава английского министерства иностранных дел Элизабет Трасс.

Она добавила, что Лондон «сохраняет присутствие» в украинской столице. Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу.

«Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать (его сохранять. — Прим. ФАН), но постоянно изучаем ситуацию на Украине», — сообщила Трасс в интервью телеканалу Sky News.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил эвакуацию американских дипломатов с Украины. Он боится, что ситуация на востоке страны может обостриться.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Британия перевела своих дипломатов из Киева во Львов
посольство британия дипломаты
Комментировать