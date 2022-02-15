Британия перевела своих дипломатов из Киева во Львов

Лондон, 15 февраля. Часть сотрудников посольства и консульства Великобритании переведена из Киева во Львов. Об этом сообщила глава английского министерства иностранных дел Элизабет Трасс.

Она добавила, что Лондон «сохраняет присутствие» в украинской столице. Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу.

«Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать (его сохранять. — Прим. ФАН), но постоянно изучаем ситуацию на Украине», — сообщила Трасс в интервью телеканалу Sky News.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил эвакуацию американских дипломатов с Украины. Он боится, что ситуация на востоке страны может обостриться.