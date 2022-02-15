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Депутат Рады Арахамия: Россия не намерена «вторгаться» на Украину

Армия
Депутат Рады Арахамия: Россия не намерена «вторгаться» на Украину
facebook.com  /  Слуга Народу

Киев, 15 февраля. Россия не планирует «наступление» на Украину, заявил депутат Верховной рады, глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

По его словам, с вероятностью 99,9% вооруженного столкновения не будет. Об этом, в частности, свидетельствуют данные разведки.

«С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно. По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся», — сказал Арахамия.

В последнее время на Западе активно спекулировали темой якобы готовящегося «наступления» российской армии на Украину. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов ранее заверил, что Москва не строит военных планов на украинском направлении, передает телеканал «360». Более того, даже украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что угрозы конфликта нет.

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украина россия арахамия
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