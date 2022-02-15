МИД КНР назвал санкции против России причиной раскола в ситуации с Украиной

Пекин, 15 февраля. Односторонние санкции стран Евросоюза против России лишь усилят раскол. С таким мнением выступил МИД Китая.

Внешнепотилическое ведомство КНР прокомментировало заявление стран G7, которые заявили о готовности ввести против России «тяжелейшие» санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики. В Китае подобное высказывание раскритиковали.

«Односторонние санкции против РФ только усилят раскол и противостояние вокруг Украины», — говорится в официальном заявлении МИД КНР.

Ранее пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь обратился к сторонам конфликта в Донбассе с призывом не допустить эскалации вооруженного противостояния. Дипломат подчеркнул, что урегулирование должно идти в соответствии с подписанной всеми сторонами второй редакцией Минских соглашений.