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Читатели Die Zeit назвали наглостью требование посла Украины в ФРГ поставить оружие Киеву

Армия
Читатели Die Zeit назвали наглостью требование посла Украины в ФРГ поставить оружие Киеву
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 15 февраля. Требование посла Украины в Германии Андрея Мельника поставить Киеву вооружения является верхом наглости. Такое мнение выразили граждане ФРГ.

Обозреватели немецкого издания Die Zeit в своем материале пишут, что украинский в очередной раз потребовал от Берлина поставить для нужд ВСУ 12 тысяч противотанковых ракет, мотивировав это «российской угрозой». Жители ФРГ пришли в ярость от таких заявлений, назвав требование посла откровенной наглостью.

«Что именно Украине непонятно в том, что Германия не хочет поставлять оружие? Нет значит нет. Это постоянное попрошайничество просто замучило. Сколько еще раз вы собираетесь попросить и получить отказ?» — написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что недавно Мельник в издевательской манере заявил, что немецкая экономическая помощь Украине находится лишь на уровне Конго. Он призвал поставить украинского дипломата на место, чтобы тот задумывался о том, что он говорит.

Между тем Москва многократно отмечала, что у нее нет планов вторгаться в ту или иную страну. Президент РФ Владимир Путин называл подобные заявления алармистскими.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский снова пообещал представить несколько законопроектов для обсуждения в «минском формате», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает телеканал «360».

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украина германия вооружение мельник
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