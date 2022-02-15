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Известны имена ведущих церемонии «Оскар-2022»
Шоу-бизнес
Известны имена ведущих церемонии «Оскар-2022»
 /  ПолитРоссия

Лос-Анджелес, 15 февраля. Впервые за три года на церемонии «Оскар-2022» наконец появятся ведущие — целых трое.

Об этом стало известно благодаря изданию Deadline. Также планируется и официальное заявление Американской академии кинематографических искусств в эпизоде популярного шоу Good Morning, America.

Известны и имена ведущих. Ими станут комедиантка Эми Шумер, а также известные голливудские актрисы Ванда Сайкс и Реджина Холл. Великолепная троица.

Все три девушки отличились своими заслугами в кинематографе.

Последним ведущим церемонии вручения премии «Оскар» в 2017–2018 годах был сценарист и комик Джимми Киммел. В 2019 году Академия сделала выбор в сторону Кевина Харта. Правда, актеру пришлось отказаться от церемонии из-за скандала с его участием, который активно раздували СМИ.

Рейтинги шоу выросли, поэтому в 2020 году было принято решение проводить церемонию без ведущего. В прошлом году она осложнилась антиковидными мерами.

Сегодня также известны и претенденты на ежегодную премию. Среди фильмов лидирует картина «Власть пса» Джейн Кэмпион, вышедшая на Netflix. Драма уже претендует на 12 наград, в числе которых — статуэтки в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Следующий претендент — полюбившаяся всем «Дюна». Здесь 10 номинаций, а следующие ступени поделили между собой «Вестсайдская история» и «Белфаст» (по 7 номинаций на каждую).

Номинацию на «Лучший фильм», несмотря на прогнозы критиков, не получил «Человек-паук: Нет пути домой». В этой категории сразу пять из десяти картин были выпущены на стриминговых платформах или после сокращенного прокатного окна. Среди них: «CODA: Ребенок глухих родителей» (Apple TV+), «Не смотрите наверх» (Netflix), «Дюна» (HBO Max), «Король Ричард» (HBO Max) и «Власть пса» (Netflix). В этой же номинации оказался и фильм не на английском языке — японская картина «Сядь за руль моей машины». Напомним, в 2020 году в этой же категории победу одержали южнокорейские «Паразиты».

В списке номинантов оказалась и российская анимационная короткометражка Антона Дьякова «БоксБалет».

Ранее мы опубликовали полный список номинантов.

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