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ЦБ прорабатывает комплекс мер поддержки россиян с невысокими доходами

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 10:31
Экономика
ЦБ прорабатывает комплекс мер поддержки россиян с невысокими доходами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Главный финансовый регулятор страны выступил с рядом предложений по улучшению жизни малообеспеченных граждан. Об этом пишет газета «Известия».

Дополнительный доход смогут получить россияне, которые мало зарабатывают. Предполагается, что жители страны в течение года смогут получать средства в вице процентов на остаток по специальному соцсчету. Такой вклад привяжут к актуальной ключевой ставке, рассказывает глава службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

«Еще одна очень важная инициатива — текущий социальный счет с прикреплением карты "Мир" с начислением процентов на остаток в привязке к ключевой ставке. Это тоже хороший способ поддержки нуждающихся людей. По текущему счету, как правило, процент сегодня не начисляется, или он минимален, а здесь человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года», — отмечает собеседник издания.

Соответственно, граждане с невысокими доходами смогут получить возможность открытия дополнительного вклада помимо тех, что уже имеются. Ставка по таким социальным счетам будет выше ключевой. Предполагается, что положить и снять деньги со счета можно будет в любое время. Правила распространятся на сумму, которая больше определенного минимума.

Кроме того, регулятор выступает за учреждение «кредитных каникул». Такая поддержка должна распространиться на все договоры с любыми сроками и суммами займов. Помощь будет предоставляться, если у россиянина упадут доходы.

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