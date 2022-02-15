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Стефания Маликова тяжело переживает расставание со звездой НХЛ Кириллом Капризовым

Шоу-бизнес
Стефания Маликова тяжело переживает расставание со звездой НХЛ Кириллом Капризовым
Prt Scr youtube.com  /  ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ

Москва, 15 февраля. Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания тяжело переживает расставание с российским хоккеистом Кириллом Капризовым. Девушка пожаловалась подругам, рассказав о проблемах в личной жизни.

Несколько дней назад звезда интернета отпраздновала свой 22-й день рождения. На вечеринке собрались только подруги Стефании. Встреча прошла в одном из московских ресторанов. На столе стояли ромашки и тюльпаны, гостей угощали блюдами молекулярной кухни.

«У Стеши, как всегда, было изыскано и красиво, — поделились подруги в разговоре с изданием «Экспресс газета». — Она сказала много добрых слов родителям».

Поговаривают, что решение пригласить только девушек дочь Маликова приняла из-за того, что недавно пережила тяжелый разрыв со звездой НХЛ. Подруги блогера сообщили, что боль у 22-летней знаменитости утихла, но не покинула ее окончательно.

«На эмоциях она даже сказала: «Больше никаких парней!»» — подчеркнули знакомые знаменитости.

Слухи о романе Стефании Маликовой и Кирилла Капризова стали появляться летом прошлого года. Пару заметили на прогулке в Москве. Несмотря на совместные кадры, ни хоккеист, ни блогер не подтвердили любовные отношения. Однако поклонники вынесли окончательный вердикт: Капризов и Маликова вместе. Однако счастье влюбленных продлилось недолго.

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отношения маликова капризов
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