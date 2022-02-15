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Синоптик Вильфанд предупредил регионы Сибири о наступлении сорокоградусных морозов

Общество
Синоптик Вильфанд предупредил регионы Сибири о наступлении сорокоградусных морозов
pixabay.com

Москва, 15 февраля. Аномальные морозы ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие дни, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сильное похолодание до −35 градусов ожидается на юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве и Бурятии. А вот на Чукотке столбики уличных термометров могут показать до −40 градусов.

«На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Краснодарского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве, Бурятии настоящая сибирская зима — температура ночью будет опускаться до минус 30-35 градусов», — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

Также синоптик отметил, что жителям Московского региона не стоит ожидать скорого наступления теплой весенней погоды. Столбики термометров в столице могут опуститься до отметки в −15 градусов, а весенняя погода установится не раньше середины марта.

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