Бизнесмен Ахметов приедет в Мариуполь после критики Зеленского

Киев, 15 февраля. Бизнесмен Ринат Ахметов поедет в Мариуполь. Визит назначен на 16 февраля — дату, которую США назвали днем «вторжения» России на Украину.

О планах украинского предпринимателя сообщила его пресс-секретарь Анна Терехова.

Киевские СМИ ранее сообщили, что Ринат Ахметов 30 января покинул страну и уехал в Цюрих. Через две недели с Украины вылетел еще один его самолет. Кроме Ахметова границу пересекли еще несколько бизнесменов.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что предприниматели уже вынесли себе приговор. Он призвал их в течение суток приехать домой и вернуться к своим предприятиям.