Сретение Господне 15 февраля: что за праздник, история и традиции, что можно и нельзя делать

Одним из самых трогательных народно-христианских праздников на Руси всегда считалось Сретение Господне. В православии Сретение отмечается 15 февраля, в 2022 году праздник приходится на вторник. Само название праздника, которое переводится как «встреча», указывает не только на его евангельское содержание, но и на календарь. Считается, что Сретение — это первая «встреча» зимы с весной.

История праздника Сретение

Событие праздника Сретение (другое его название — Принесение во Храм) — встреча ветхозаветного праведника Симеона с младенцем Иисусом. Это произошло на 40-й день от Рождества Христова. Согласно евангельской версии, в этот день Богоматерь Дева Мария и праведный Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, исполняя традицию, принятую в древней Иудее в отношении сыновей-первенцев. Там Богоматерь и Иосиф принесли храмовую жертву — двух голубей, что в христианстве трактуется как символ чистоты и мудрости.

Младенца Иисуса в Храме приветствовали ветхозаветные праведники — Симеон, которого в христианстве принято называть Богоприимцем, и пророчицу Анну. Согласно христианской трактовке этого события, Симеон и Анна признали в Иисусе будущего Спасителя (Мессию) и благословили его. В христианстве Сретение символизирует неразрывную связь Ветхого и Нового Заветов.

Федеральное агентство новостей /

Сретение: народные традиции и приметы, что можно и нельзя делать

На Руси праздник Сретение ассоциировался с первым приближением весны, поскольку к середине февраля день становился заметно длиннее, а температура воздуха — выше. Иногда Сретение совпадает с Масленицей, которая также символизирует начало весны, но в этом году масленичная неделя начнется позже — 28 февраля.

Примета гласит: какая погода на Сретение, такой и весна будет. Теплый день 15 февраля сулит скорое окончание зимы и раннюю дружную весну. На Руси праздник был связан с началом подготовки к посевной кампании и с домашней птицей, которую досыта кормили остатками зерна. Считалось, что накормленные на Сретение курицы не болеют и лучше несут яйца.

Согласно древней славянской традиции, праздники весны и солнца всегда сопровождались ритуальным выпеканием блинов. Сретение не было исключением. Чтобы поприветствовать солнце, люди не скупились и готовили горы блинов, даже если зерна оставалось мало. Еще одним ритуальным блюдом была большая яичница, на которую давали яйца от каждого двора. Варили кисели, домашнее пиво. Ели также мясо, но в это время его запасы оставались только у зажиточных хозяев.

По традиции в этот день нужно было посетить церковь — праздник Сретение Господне в христианстве относится к одному из важнейших. После этого в селах устраивались общие застолья и гуляния, символизирующие встречу весны. Запрещалось сидеть в одиночестве, а также ссориться, спорить, пьянствовать. В этот день старались избегать тяжелой работы. По традиции под запретом были женские рукоделия, чтобы спицей или иголкой не «уколоть» Богородицу. Запрещалось стирать, да и вообще от воды старались держаться подальше. Даже купание детей считалось нежелательным.

Следующая встреча весны после Сретения — это Масленица, которая в 2022 году начинается в понедельник, 28 февраля, и завершается в воскресенье, 6 марта.