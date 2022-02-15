«Яндекс» не будет устанавливать на свои сайты рекомендованные Роскомнадзором счетчики

Москва, 15 февраля. Корпорация «Яндекс» отказалась от установки счетчиков исследовательской компании Mediascope, которую выбрали для измерения российской аудитории в интернете.

В «Яндексе» сообщили, что намерены передавать набор обезличенной информации, которой будет достаточно для анализа аудитории. Компания считает, что такая мера обеспечит баланс между защитой данных пользователей, прозрачностью измерения аудитории и соблюдением законов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя «Яндекса».

Компанию Mediascope выбрали измерителем аудитории Рунета в начале февраля. Решение было принято на заседании профильной комиссии при Роскомнадзоре. Ведомство потребовало установить счетчики на почти 80 сайтов, среди которых «Кинопоиск», «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен».

Ранее стало известно о подписании правообладателями и интернет-компаниями новой версии антипиратского меморандума. Теперь сайты будут удаляться из поискового сервиса «Яндекс».