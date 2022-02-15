Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 11:04
11:04
Весь мир
Бухгалтеры Трампа отреклись от Trump Organization
11:02
Экономика
Объем заявок на прокачку российского газа через ГТС Украины начал расти
10:59
Политика
Американист Можегов рассказал о том, насколько накалена обстановка в США
10:58
Экономика
Издание WSJ назвало главного бенефициара кризиса на Украине
10:58
Общество
Ограничения по COVID-19 в Петербурге смягчат с 21 февраля на фоне высокой заболеваемости
10:56
Общество
Валдис Пельш временно заменит в КВН заболевшего Александра Маслякова
10:55
Общество
Прокуратура Татарстана заставила руководство ООО «Казанский ДСК» вернуть 1,5 млн рублей недоплаты сотрудникам
10:55
Происшествия
Девушка травмировала губу при неосторожном обращении с пистолетом приятеля в Москве
10:55
Происшествия
Суды, школы и вокзалы Петербурга получили письма о «минировании»
10:53
Экономика
Дополнительные меры господдержки по ипотеке могут ввести для россиян с детьми
Все новости

«Яндекс» не будет устанавливать на свои сайты рекомендованные Роскомнадзором счетчики

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 10:18
Технологии
«Яндекс» не будет устанавливать на свои сайты рекомендованные Роскомнадзором счетчики
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 15 февраля. Корпорация «Яндекс» отказалась от установки счетчиков исследовательской компании Mediascope, которую выбрали для измерения российской аудитории в интернете.

В «Яндексе» сообщили, что намерены передавать набор обезличенной информации, которой будет достаточно для анализа аудитории. Компания считает, что такая мера обеспечит баланс между защитой данных пользователей, прозрачностью измерения аудитории и соблюдением законов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя «Яндекса».

Компанию Mediascope выбрали измерителем аудитории Рунета в начале февраля. Решение было принято на заседании профильной комиссии при Роскомнадзоре. Ведомство потребовало установить счетчики на почти 80 сайтов, среди которых «Кинопоиск», «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен».

Ранее стало известно о подписании правообладателями и интернет-компаниями новой версии антипиратского меморандума. Теперь сайты будут удаляться из поискового сервиса «Яндекс».

Вернуться назад
Все новости / Технологии / «Яндекс» не будет устанавливать на свои сайты рекомендованные Роскомнадзором счетчики
роскомнадзор яндекс mediascope
Комментировать