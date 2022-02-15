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Юморист Павел Воля представит свой первый роман

Шоу-бизнес
Юморист Павел Воля представит свой первый роман
instagram.com  /  @pavelvolyaofficial

Москва, 15 февраля. Резидент Comedy Club, шоумен Павел Воля написал дебютное произведение на основе придуманных сказок, которые он рассказывал своим детям на ночь. Книга рассчитана на читателей всех возрастов.

Первое произведение Павла Воли получило название «Петтерсы. Дети океанов». Сюжет романа закрутился вокруг девятилетнего мальчика Майкла. Его мама отправилась в Полинезию, однако вскоре пропала. Впоследствии юноша вместе с отцом и сестрой отправились на ее поиски.

В создании приключенческой истории принимала участие вся семья юмориста. Как признался шоумен, его путь как писателя начался именно с вечернего чтения сказок дочери и сыну, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса Storytel.

«Наши дети невольно стали прототипами главных героев. В какой-то момент сказка стала настолько большой, что уже не хватало недели на то, чтобы рассказать ее по частям перед сном. И стало понятно, что надо писать книгу», — говорится в предисловии к книге.

Печатную версию романа издаст компания «Рипол классик» 20 марта. Произведение в формате аудиокниги можно прослушать уже сейчас на платформе Storytel. Озвучкой книги занимались: юморист Гарик Харламов, телеведущая Ляйсан Утяшева, артист Сергей Бурунов и другие.

Павел Воля систематически демонстрирует свои неожиданные таланты. Ранее стендап-комик очаровал судей проекта «Новые танцы» яркой импровизацией.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юморист Павел Воля представит свой первый роман
книга воля дебют
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