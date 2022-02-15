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Радиотехнические войска ЗВО сопроводили свыше 1,5 тысячи воздушных целей в ходе учений

Армия
Радиотехнические войска ЗВО сопроводили свыше 1,5 тысячи воздушных целей в ходе учений
wikipedia.org  /  Mil.ru/CC BY 4.0

Санкт-Петербург, 15 февраля. Специалисты радиотехнических войск Западного военного округа обнаружили и сопроводили свыше 1,5 тысячи воздушных целей условного противника в ходе масштабных учений.

Тренировочные мероприятия проводились в различных регионах при участии порядка 400 военнослужащих, а также более 80 единиц различной техники.

«По замыслу тренировки воздушные цели условного противника угрожали критически важным военным, промышленным и административным объектам регионов. Радиолокационные данные были использованы боевыми расчетами зенитных ракетных систем для условного уничтожения средств воздушного нападения», — рассказал командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе учений в российской армии. В частности, как передает телеканал «360», маневры развернулись в Черноморском регионе.

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учения зво журавлев
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