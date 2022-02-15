Москва и Сочи вошли в топ самых популярных туристических направлений у россиян весной

Москва, 15 февраля. Аналитики сервиса OneTwoTrip определили самые популярные направления для путешествий у россиян весной этого года.

Оказалось, что жители страны массово заинтересовались перелетами по трем направлениям — в Москву, Сочи и Стамбул. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, на Москву приходится 8% от всех поисковых запросов, при этом перелет в российскую столицу обойдется в среднем в 4,5 тысячи рублей в одну сторону. На втором месте оказался город-курорт Сочи (7,6%), куда можно вылететь за 5,1 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров рейтинга Стамбул (5,8%). Полететь в этот турецкий город можно от 9,5 тысячи рублей на человека.

Турагенты порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Таиланд из-за высокого шанса получить положительные результаты теста на COVID-19. Об этом ранее заявил представитель компании OnlineTur Игорь Блинов.