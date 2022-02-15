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Постпред РФ при Евросоюзе Чижов отверг сообщения о «наступлении» России на Украину

Армия
Постпред РФ при Евросоюзе Чижов отверг сообщения о «наступлении» России на Украину
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Брюссель, 15 февраля. Сообщения о якобы готовящемся «наступлении» российской армии на Украину не имеют под собой оснований, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

В интервью британскому изданию The Guardian дипломат напомнил, что в сентябре прошлого года Россия провела масштабные учения «Запад-2021». Тогда на Западе не сказали ни слова о возможном конфликте, хотя численность задействованных в маневрах военных была эквивалентна количеству войск, которые сейчас расположены в приграничных с Украиной регионах.

«И никто не сказал и слова», — подчеркнул Чижов.

Ранее он уже заявлял, что Россия не станет предпринимать каких-либо действий на украинском направлении. В Москве уверены, что спекуляции на тему угрозы конфликта призваны оправдать концентрацию сил НАТО у границ РФ.

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украина россия чижов запад-2021
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