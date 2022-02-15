Публицист: «США нужно как-то изворачиваться, чтобы сохранить свое влияние в Японии»

12 февраля наше Минобороны сообщило, что недалеко от острова Уруп, входящего в гряду Курильских островов и соседствующего с расположенным южнее островом Итуруп, в российских территориальных водах была обнаружена подводная лодка, идентифицированная как американская военная субмарина класса «Вирджиния». После предупреждения и требования о немедленном всплытии она «использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ». На что в US.Navy ответили, что «утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», поскольку их подлодка «не нарушала морские границы РФ и перемещалась в международных водах». То есть «не пойман — не вор».

Федеральное агентство новостей /

Незадолго до этого инцидента новый американский посол в Токиопублично заявил, что США не признают суверенитет России над Южными Курилами и считают их принадлежащими Японии. Сделано это было аккурат 7 февраля, когда в Стране восходящего солнца вот уже 41-й год подряд отмечается День северных территорий, приуроченный к подписанию Симодского трактата 1855 года — в общем-то, одного из побочных следствий развязанной тогда Великобританией против России Крымской войны. Согласно капитуляции Японии 2/3 сентября 1945 года все ранее заключенные с ней государствами ООН договоры утрачивали юридическую силу и аннулировались, а ее новые границы определялись союзниками без участия официального Токио.

Более того, изначально предполагалось разделить Японию, как Германию, на оккупационные зоны союзников, причем вместо Франции в этом разделе, наряду с СССР, США и Великобританией, должен был участвовать Китай в лице гоминьдановского правительства Чан Кайши. Эта тема, как утверждают историки, обсуждалась «большой тройкой» не только в Ялте, но и в Тегеране. В соответствии с данным планом была подготовлена и предполагаемая карта раздела Страны восходящего солнца — причем американской стороной, за авторством генерала Дугласа Макартура. Выглядела она, согласно ряду источников, так (в адаптированном русскоязычном варианте):

То есть Советскому Союзу должны были отойти остров Хоккайдо и шесть префектур Северной Японии, а также участие в совместном управлении Токио и Осакой. Прими Сталин это предложение, вопрос о «северных территориях» даже не возникал бы. Но «довеском» к этой теме служило признание Чан Кайши главой Китая, на который у «отца народов» были свои планы — поэтому Японии он предпочел коммунистический Китай (плюс Корейскую войну и Северную Корею в итоге).

Конечно, все это — дела давно минувших дней, но они до сих пор тянутся в настоящее и будущее. И в связи с этим возникает резонный вопрос: почему США сейчас уже открыто взялись поддерживать Японию, вплоть до пересмотра итогов Второй мировой войны и провокаций нового масштабного конфликта?

ФБА «Экономика сегодня» /

Ответ на него достаточно очевиден: других способов удерживать Токио от сближения с Пекином и Москвой у Вашингтона сегодня не остается. Фактор «северных территорий» был одним из важных аргументов, которые американцы использовали, чтобы заставить японцев подписать «соглашение отеля Plaza» («Plaza Accord») в 1995 году и тем самым затормозить развитие их, а заодно — и немецкой экономики. У немцев фокус с объединением Германии прошел в 1985 году, а у японцев с Южными Курилами — нет. Их экономика намертво «встала», и новейшие технологические линии по производству множества товаров используются максимум на треть своей мощности. Но курильская «морковка» до сих пор висит перед носом японского «ослика» и ведет его за собой.

Хотя ещё в 2018 году Си Цзиньпин во Владивостоке на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) предложил Токио сверхвыгодную альтернативу — создание нового глобального «центра силы», который он назвал «Северо-Восточной Азией» (СВА), включив в состав этого центра, помимо самого Китая, еще Россию, Японию, обе Кореи и Монголию, — шесть государств, на долю которых уже тогда приходилось 23% населения и около 25% мирового ВВП, а сейчас последний показатель еще выше. На этот шаг после долгих колебаний и смены императора, японцы так и не пошли, зато в ноябре 2020 года подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP) 15 стран АТР с участием КНР и без участия США, уже вступившее в силу 1 января 2022 года.

Поэтому американцам нужно как-то изворачиваться, чтобы сохранить свое влияние в Японии (и Южной Корее). Сделать это в финансово-экономическом плане они уже не в состоянии, поэтому остается уповать на имитацию военно-политических методов (в данной связи можно вспомнить историю взаимодействия Трампа с Ким Чен Ыном по ракетно-ядерной программе КНДР — нынешний инцидент с американской подлодкой явно из той же серии), а главное — на информационные факторы. Но слова без дел ничего не стоят, а насколько способны США делать что-то реальное сейчас, после их бегства из Афганистана и при нынешнем развитии событий внутри и вокруг Украины — очень большой вопрос. Будем надеяться, что рано или поздно этот факт дойдет и до сознания наших дальневосточных соседей.