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Захарова: ответ России по гарантиям безопасности для США и НАТО практически готов

Политика
Захарова: ответ России по гарантиям безопасности для США и НАТО практически готов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 15 февраля. Российский ответ по гарантиям безопасности для США и НАТО практически готов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, ответ от России на документ Вашингтона и НАТО обязательно последует в ближайшее время. Об этом говорилось на встрече президента РФ Владимира Путина с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, уточнила она.

Вчера оба ведомства — внешнеполитическое и оборонное — доложили президенту, что (Подготовка ответа. — Прим. ред.) находится на завершающем этапе», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Ранее Путин одобрил проект внешнеполитического ведомства с реакцией Москвы на ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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