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Украинский депутат Кива призвал «ликвидировать главного сеятеля паники» Байдена

Политика
Украинский депутат Кива призвал «ликвидировать главного сеятеля паники» Байдена
facebook.com  /  @kivailya

Киев, 15 февраля. Служба безопасности Украины должна составить план нейтрализации президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

По словам нардепа от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», американского лидера нужно убрать в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России.

«Если это будет возможно, то необходимо ликвидировать главного сеятеля паники и провокатора войны», — написал Кива в Telegram-канале.

Украинский политик уверен, что все слова и действия Байдена угрожают безопасности и экономике Украины. Ликвидировать Байдена он призвал во время его визита в Киев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила агентству Bloomberg уточнить прогноз по якобы готовящемуся «нападению» России на Украину. Дипломат напомнила, что ранее американское информационное агентство прогнозировало «вторжение» на 15 февраля, передает НСН.

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украина байден илья кива
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