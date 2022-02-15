Банк России выступил за введение полугодовых каникул по любым кредитам

Москва, 15 февраля. Центробанк согласился с необходимостью распространить на постоянной основе механизм кредитных каникул на шесть месяцев на потребительские займы. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.

Срок и сумма кредита в этом случае значения иметь не будут. На принятие решения Центробанком повлиял положительный опыт предоставления ипотечных каникул. Сейчас регулятор занят в активной подготовке законопроекта. Об этом пишет «ФедералПресс».

«По нашему мнению, такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали — по аналогии с ипотечными каникулами», — отметил чиновник в интервью «Известиям».

С инициативой введения механизма бессрочных кредитных каникул для россиян с потребкредитами ЦБ выступил еще в декабре 2021 года. Тогда предполагалось, что после его введения заемщики смогут получить отсрочку платежей на три месяца.