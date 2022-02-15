Сборная Дании по хоккею стала соперником России по четвертьфиналу ОИ-2022

Пекин, 15 февраля. Сборная России по хоккею сыграет с Данией в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.

Датская сборная одержала победу над Латвией в игре квалификационного этапа мужского хоккейного турнира ОИ-2022. Встреча на арене «Укэсун Спортс-центр» завершилась со счетом 3:2. Сборная Дании стала соперником российской национальной команды по четвертьфинальному матчу ОИ-2022. Встреча плей-офф состоится 16 февраля. В параллельном матче квалификационного этапа сборная Словакии нанесла поражение Германии и вышла в четвертьфинал, в котором сыграет с США.

Хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 проходит с 9 по 20 февраля. В нем участвуют 12 национальных команд. Хоккеистам клубов НХЛ запрещено выступать на ОИ в Пекине.