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Прокуратура Татарстана заставила руководство ООО «Казанский ДСК» вернуть 1,5 млн рублей недоплаты сотрудникам
Общество
Прокуратура Татарстана заставила руководство ООО «Казанский ДСК» вернуть 1,5 млн рублей недоплаты сотрудникам
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Казань, 15 февраля. Администрация предприятия незаконно высчитывала из зарплаты работников суммы убытков, связанных с нарушением технологии хранения продукции. Работники обратились в прокуратуру.

В Татарстане прокуратура поспособствовала возвращению более 1,5 миллиона рублей, незаконно недоплаченных сотрудникам, пишет издание «KAZANFIRST». Размер недоплат по каждому составлял от 2 до 11 тысяч рублей. Устав мириться с нарушениями закона, сотрудники написали коллективное обращение в прокуратуру. Оказалось, что на протяжении 2020 – 2021 годов руководство предприятия незаконно удерживало из заработной платы работников суммы убытков, вызванных неправильным хранением готовой продукции. Прокуратура внесла в адрес директора ООО «Казанский ДСК» представление об устранении нарушений. На виновное должностное лицо было возбуждено дело за нарушение трудового законодательства.

Как сообщалось ранее, прокурор Татарстана выступил за ограничение доступа школьников к интернету. По его словам, в настоящее время криминал активно пользуется цифровыми площадками для распространения экстремизма, фейков и торговли запрещенными веществами и товарами.

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