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Авиация ВМФ РФ нашла и уничтожила отряд кораблей «противника» на учениях в Черном море

Армия
Авиация ВМФ РФ нашла и уничтожила отряд кораблей «противника» на учениях в Черном море
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin

Симферополь, 15 февраля. Морская авиация Черноморского флота ВМФ РФ провела учения по поиску и уничтожению десантного отряда кораблей условного противника.

Отмечается, что в черноморских маневрах принимали участие бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27. Наведение на цель обеспечили беспилотники «Форпост» и «Орлан». После получения целеуказания самолеты нанесли бомбовый удар по кораблям «противника».

Подчеркивается, что в ходе маневров летчики также отработали действия по преодолению рубежей противовоздушной обороны отряда «вражеских» кораблей. Добавим, что тренировки сил флота проводятся в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот в этом году пополнится тральщиком проекта 12700 «Анатолий Шлемов». Известно также, что до конца 2022 года в состав Балтийского флота войдет малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» проекта 21631, передает телеканал «360».

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