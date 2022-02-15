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Дедушка Валиевой может быть замешан в допинг-скандале вокруг фигуристки

Олимпийские игры 2022
Дедушка Валиевой может быть замешан в допинг-скандале вокруг фигуристки
Global Look Press  /  Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

Пекин, 15 февраля. Руководитель дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, как запрещенное вещество триметазидин могло оказаться в организме российской фигуристки Камилы Валиевой, чей декабрьский допинг-тест дал положительный результат.

Препарат мог попасть в организм 15-летней спортсменки с продуктом, который употреблял ее дедушка, передает слова Освальда журналист Том Шад.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, WADA и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест в декабре. Спортсменку допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, российские фигуристы 7 февраля завоевали золото Игр-2022 в команднике, но церемонию награждения перенесли из-за положительной допинг-пробы Валиевой. Как подчеркнул Освальд, МОК принял такое решение, чтобы вручить награды «правильным спортсменам». По его словам, организация не хочет ошибиться.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Дедушка Валиевой может быть замешан в допинг-скандале вокруг фигуристки
мок допинг Камила Валиева
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