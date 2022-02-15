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Продажи нового кроссовера Lexus NX стартовали на российском рынке

Экономика
Продажи нового кроссовера Lexus NX стартовали на российском рынке
lexus.ru  /  Lexus

Москва, 15 февраля. Компания Lexus запустила в России продажи нового поколения кроссовера NX, премьера которого состоялась в июне 2021 года.

Новинка будет доступна в четырех версиях — Comfort, Executive, Premium и Luxury — чья стоимость составит от 4 до 5,8 млн рублей. Первыми на рынок вышли комплектации NX 250 и NX 350, а базовый вариант появится позже.

В России кроссовер представлен в версиях NX 200 со 150-сильным 2-литровым атмосферным мотором с вариатором и передним приводом, NX 250 со 199-сильным 2,5-литровым атмосферным двигателем и NX 350 с 279-сильным 2,4-литровым турбомотором. Оба агрегата работают с 8-ступенчатой коробкой-автоматом и полным приводом.

Самым невостребованным автомобилем в России оказался Lexus LC500. Цена машины превышает 10 млн рублей, и только десять россиян решили ее купить.

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