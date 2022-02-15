Hyundai Solaris получил спортивную комплектацию Sportline

Москва, 15 февраля. «Хендэ Мотор СНГ» презентовала лимитированную серию седана Solaris под названием Sportline.

Спецверсия Hyundai Solaris предлагается россиянам в двух вариациях, среди которых есть Comfort и Elegance. Машины стоят от 1,211 млн рублей и 1,356 млн рублей соответственно.

Главные внешние отличия автомобиля заключаются в дополнительном заднем спойлере, нижнем боковом молдинге, а также в особых шильдиках с зеркалами, получившими черное исполнение. Автолюбители могут приобрести новую модель только в ограниченном спектре цветов: оранжевом, синем, красном, белом, черном и серебристом.

Sportline может похвастаться внутри кожаными вставками в дверях и комбинированной отделкой салона из ткани и кожи. На машину устанавливают мотор на 1,6 литра мощностью 123 л.с.

В январе Solaris вышел на отличные результаты продаж на территории России. Машина стала бестселлером бренда, а продажи седана выросли на 41%, до 4898 экземпляров. Сейчас ценник на транспортное средство составляет от 1,005 млн рублей до 1,301 млн рублей. Можно выбрать двигатели на 1,4 или 1,6 литра мощностью от 100 до 123 лошадиных сил. Все силовые агрегаты работают в паре с МКПП на шесть передач или «автоматом».