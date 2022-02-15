Политолог Бредихин объяснил, почему Госдеп призвал американцев покинуть Приднестровье и Белоруссию

Призыв Госдепартамента США к своим гражданам немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье укладывается в придуманную американцами схему «вторжения» России. Таким образом Госдеп готовится к войне, которую сам же и придумал. Об этом в беседе с ФАН сказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Американцы придумали войну, придумали карты «вторжения» и теперь реализуют подготовку к ней на практике. Согласно этим картам «вторжение» в Приднестровье будет осуществляться из Одессы. При этом российских войск. Таким образом закрепляется четвертый фронт боевых действий в приложении к уже определенным американцами Донбассу, Крыму и Белоруссии», — объяснил собеседник ФАН.

vk.com / Антон Бредихин

Как сказал политолог, в такой ситуации остается только ожидать развязки этого американского спектакля. Сейчас на геополитических весах вопрос — «война или мир?». Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал лидера США Джо Байдена посетить страну. Но вероятность такого визита сейчас маловероятна, уверен Бредихин. Это подтверждает и ответ Белого дома. Как отметила пресс-секретарь администрации президента США «пока нечего анонсировать по поводу каких-либо планируемых поездок». Однако в случае сценария «США-миротворец» поездка Байдена в Киев вполне возможна, считает Бредихин.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, в свою очередь, уверен, что американцы планируют устроить провокацию, чтобы начать войну России и Украины. Таким образом США рассчитывают максимально ослабить своего главного геополитического соперника — РФ, заявил он.