Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 11:03
11:02
Экономика
Объем заявок на прокачку российского газа через ГТС Украины начал расти
10:59
Политика
Американист Можегов рассказал о том, насколько накалена обстановка в США
10:58
Экономика
Издание WSJ назвало главного бенефициара кризиса на Украине
10:58
Общество
Ограничения по COVID-19 в Петербурге смягчат с 21 февраля на фоне высокой заболеваемости
10:56
Общество
Валдис Пельш временно заменит в КВН заболевшего Александра Маслякова
10:55
Общество
Прокуратура Татарстана заставила руководство ООО «Казанский ДСК» вернуть 1,5 млн рублей недоплаты сотрудникам
10:55
Происшествия
Девушка травмировала губу при неосторожном обращении с пистолетом приятеля в Москве
10:55
Происшествия
Суды, школы и вокзалы Петербурга получили письма о «минировании»
10:53
Экономика
Дополнительные меры господдержки по ипотеке могут ввести для россиян с детьми
10:53
Общество
«Омикрон» выявили на Чукотке
Все новости

Сбербанк ожидает укрепления рубля до 68 единиц за доллар

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 09:53
Экономика
Сбербанк ожидает укрепления рубля до 68 единиц за доллар
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 февраля. Аналитики SberCIB ожидают роста объема ликвидной части Фонда национального благосостояния выше 10% ВВП в 2023 году, что способно поддержать нацвалюту, пишет РБК.

Свободные средства, находящиеся в распоряжении ФНБ, если они превысят десятую часть валового внутреннего продукта, могут быть инвестированы в экономику. Соответствующий пункт прописан в российском законодательстве.

Ожидается, что ликвидная часть фонда может превысить планку как минимум на 19 млрд долларов. Это приведет к тому, что различные отечественные проекты могут получить миллиардные инвестиции.

Министерство финансов подсчитало, что к 1 февраля текущего года объем ликвидных активов ФНБ достигал 6,6% ВВП, который ожидается на 2022 год. Это около 8,77 трлн рублей или 112,7 млрд долларов.

«Согласно нашему оптимистичному сценарию, премия за геополитические риски в курсе рубля значительно сократится. В этом случае рубль сможет укрепиться до 68 за доллар», — говорят эксперты, опираясь на прогнозы относительно пополнения ФНБ.

Считается, что инвестиции из Фонда национального благосостояния должны поддержать национальную валюту. SberCIB также прогнозирует, что среднегодовая стоимость барреля нефти Urals составит в нынешнем году 71 доллар. А в течение 2023-2025 годов она будет не ниже 60 долларов.

Ликвидные средства ФНБ в таком случае превысят ограничение в 10% ВВП на 55 млрд долларов или 4 трлн рублей в 2024 году. В 2025 году увеличение составит 93 млрд долларов или 6,8 трлн рублей.

Многие аналитики полагают, что российский рубль будет придерживаться стабильного курса в ближайшее время, так как переговорный процесс на геополитическом уровне понемногу снижает риски новых санкций в отношении РФ.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Сбербанк ожидает укрепления рубля до 68 единиц за доллар
сбербанк прогноз фнб рубль и доллар
Комментировать