Сбербанк ожидает укрепления рубля до 68 единиц за доллар

Москва, 15 февраля. Аналитики SberCIB ожидают роста объема ликвидной части Фонда национального благосостояния выше 10% ВВП в 2023 году, что способно поддержать нацвалюту, пишет РБК.

Свободные средства, находящиеся в распоряжении ФНБ, если они превысят десятую часть валового внутреннего продукта, могут быть инвестированы в экономику. Соответствующий пункт прописан в российском законодательстве.

Ожидается, что ликвидная часть фонда может превысить планку как минимум на 19 млрд долларов. Это приведет к тому, что различные отечественные проекты могут получить миллиардные инвестиции.

Министерство финансов подсчитало, что к 1 февраля текущего года объем ликвидных активов ФНБ достигал 6,6% ВВП, который ожидается на 2022 год. Это около 8,77 трлн рублей или 112,7 млрд долларов.

«Согласно нашему оптимистичному сценарию, премия за геополитические риски в курсе рубля значительно сократится. В этом случае рубль сможет укрепиться до 68 за доллар», — говорят эксперты, опираясь на прогнозы относительно пополнения ФНБ.

Считается, что инвестиции из Фонда национального благосостояния должны поддержать национальную валюту. SberCIB также прогнозирует, что среднегодовая стоимость барреля нефти Urals составит в нынешнем году 71 доллар. А в течение 2023-2025 годов она будет не ниже 60 долларов.

Ликвидные средства ФНБ в таком случае превысят ограничение в 10% ВВП на 55 млрд долларов или 4 трлн рублей в 2024 году. В 2025 году увеличение составит 93 млрд долларов или 6,8 трлн рублей.

Многие аналитики полагают, что российский рубль будет придерживаться стабильного курса в ближайшее время, так как переговорный процесс на геополитическом уровне понемногу снижает риски новых санкций в отношении РФ.