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Зеленский о бегущих из Киева чартерами: Это говорит, что мы богатая страна
Политика
Зеленский о бегущих из Киева чартерами: Это говорит, что мы богатая страна
Федеральное агентство новостей  / 

Украину пожирает социальное неравенство: нищета и бесправие простых людей с одной стороны, которые по замыслу властей должны «сражаться с русскими», и роскошь и вседозволенность с другой стороны. Олигархи и чиновники бегут с семьями за границу, поверив в миф про «агрессию России», который сами и создавали. Об этом ФАН рассказал политолог Игорь Друзь.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о 30 чартерных рейсах, на которых за минувшие выходные Киев покинули олигархи и бизнесмены: «Это только говорит о том, что мы богатая страна».

По сообщениям новостных агентств, проправительственный украинский журналист Дмитрий Гордон, обещавший в знак верности не покидать с близкими территорию Украины, также отправил свою семью чартерным рейсом за границу.

Зеленский о бегущих из Киева чартерами: Это говорит, что мы богатая страна
Prt Scr youtube.com / вДудь
Эксперт по внутренней и внешней политике Украины Игорь Друзь отметил, что истерии поддались и в первую очередь побежали за пределы Украины вместе со своими семьями те, кто эту истерию нагнетал: депутаты, политики и крупные коммерсанты».

«На Украине образовалось страшное социальное неравенство между людьми и власть имущими. Простых людей, одурманив антироссийской пропагандой, украинские правители готовы бросить в войну против России. В это же время чиновники и богачи вывозят за границу свои семьи на личных самолетах и чартерами. Яркий пример подобной лжи — украинский пропагандист Дмитрий Гордон. Еще в девяностые этот человек продавал доверчивым украинцам за непомерные деньги так называемую пирамиду Шинсе и рассказывал, что пирамида лечит все болезни. Потом он понял, что проще зарабатывать на русофобии. Гордон проповедует войну с Россией, но своих детей он вопреки обещаниям эвакуировал за рубеж», — добавил аналитик.

Собеседник ФАН подчеркнул, что, несмотря на потоки лживой информации, обрушившейся в медиапространство из западных и украинских источников, Россия на Украину, равно как и на любую другую страну, нападать, несмотря на очевидные провокации, не станет. Друзь добавил, что, по его мнению, Вашингтон крайне заинтересован в том, чтобы война между украинцами и русскими действительно произошла, но ее не будет.

Ранее ФАН рассказал, что украинские официальные источники выдали нелепую историю про «белорусского диверсанта», который поджег авто в Киеве. В СБУ утверждают, что действия задержанного «были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки на Украине и дискредитацию государства перед странами ЕС и гражданами Белоруссии».

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Все новости / Политика / Зеленский о бегущих из Киева чартерами: Это говорит, что мы богатая страна
украина зеленский гордон
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