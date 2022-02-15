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Певица Maruv сообщила о беременности и показала фото живота

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 10:13
Шоу-бизнес
Певица Maruv сообщила о беременности и показала фото живота
Global Look Press  /  Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com

Москва, 15 февраля. Знаменитая украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) поделилась с поклонниками радостной новостью. Она ждет ребенка.

Исполнительница празднует 15 февраля свой день рождения. Ей исполнился 31 год. По этому случаю она решила прервать молчание и поделиться сокровенной новостью. Анна и ее супруг Александр Корсун ждут ребенка.

«У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Сашей в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком», — написала артистка на своей странице в Instagram.

Певица Maruv сообщила о беременности и показала фото живота
Prt Scr instagram.com / @maruvofficial

Звезда сопроводила эту новость несколькими фотографиями, на которых позирует уже в интересном положении. Звезда выбрала обтягивающее короткое платье из латекса, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Поклонники, увидев снимки беременной певицы, поспешили поздравить будущую маму. Они оставили ей множество теплых слов и пожелали здоровья артистке и ее малышу.

В начале года Maruv сообщила, что взяла паузу в музыкальной карьере. Она объяснила временный уход со сцены выгоранием. Не исключено, что звезда взяла паузу из-за подготовки к родам.

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