Глава Госсовета Италии Фраттини заявил о сложностях при введении санкций против России

Рим, 15 февраля. Евросоюзу сложно ввести антироссийские санкции, так как странам Европы нужен газ из РФ. Об этом заявил глава Государственного совета Италии Франко Фраттини.

По словам итальянского чиновника, если бы Россия дала гарантии на поставки энергоносителей в ЕС, то этот жест был бы «очень высоко оценен». Как отметил Фраттини, частично президент РФ Владимир Путин дал такие гарантии.

«Когда есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции против России. Все дело в дипломатическом балансе», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон и президент США Джо Байден заявили о необходимости для стран ЕС сократить зависимость от российского газа. По их словам, это в случае необходимости санкций якобы позволит ударить «в сердце стратегических интересов» РФ, передает НСН.

В свою очередь страны G7 сообщили о готовности ввести против России «тяжелейшие» санкции. Об этом говорится в совместном заявлении, которое составлено с учетом мнений глав финансовых ведомств.