Жителя Амурской области задержали за кражу денег у пенсионера

Благовещенск, 15 февраля. Сотрудники МВД России по Амурской области нашли и задержали злоумышленника, ограбившего пенсионера.

Как пояснили в региональном МВД России, в дежурную часть отдела полиции в селе Константиновка Амурской области обратился с жалобой пенсионер. По его словам, он подвергся нападению со стороны молодого человека, который отобрал у него пять тысяч рублей. Ориентируясь на описание внешнего вида налетчика, правоохранителям удалось обнаружить его и задержать в одном из многоквартирных домов села. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает AmurInfo.

Ранее ФАН сообщал задержании в Калининграде местного жителя, который был уличен в воровстве товаров в одном из супермаркетов. Выяснилось, что 33-летний мужчина пришел в магазин, загрузил продуктовую корзинку тостерами и наборами ножей, добавив к ним семь килограммов сыра. С этим добром он попытался скрыться, не оплатив товар.