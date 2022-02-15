Минобороны Украины: Россия не создавала наступательные ударные группировки войск

Киев, 15 февраля. Россия на данный момент не создала ни одной наступательной группировки, которая могла бы «вторгнуться» на Украину, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

В эфире одного из телеканалов глава оборонного ведомства Украины сообщил, что данные разведки свидетельствуют об отсутствии каких-либо агрессивных намерений у России.

«Россия не создала ни одной наступательной ударной группировки. Для того чтобы атаковать Украину им нужно будет время для формирования таких подразделений, мы это сразу зафиксируем», — говорит Резников.

Россия ранее неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Москва не станет проводить «вторжение», поскольку у нее нет для этого причин. Он назвал смешными создаваемые западными СМИ фейки на эту тему, передает телеканал «360».