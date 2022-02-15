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Минобороны Украины: Россия не создавала наступательные ударные группировки войск

Армия
Минобороны Украины: Россия не создавала наступательные ударные группировки войск
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 15 февраля. Россия на данный момент не создала ни одной наступательной группировки, которая могла бы «вторгнуться» на Украину, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

В эфире одного из телеканалов глава оборонного ведомства Украины сообщил, что данные разведки свидетельствуют об отсутствии каких-либо агрессивных намерений у России.

«Россия не создала ни одной наступательной ударной группировки. Для того чтобы атаковать Украину им нужно будет время для формирования таких подразделений, мы это сразу зафиксируем», — говорит Резников.

Россия ранее неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Москва не станет проводить «вторжение», поскольку у нее нет для этого причин. Он назвал смешными создаваемые западными СМИ фейки на эту тему, передает телеканал «360».

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