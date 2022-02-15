Электронную медкарту москвича дополнили интерактивным календарем детских прививок

Москва, 15 февраля. Новый сервис стал возможен благодаря оцифровке всех прививочных детских карт. Теперь интерактивный календарь прививок доступен в электронной медкарте.

Прививочный календарь создан в виде интерактивной таблицы с цветовой индикацией, сообщает издание «Вести Подмосковья». Цветовые подсказки помогают сориентироваться, какие прививки необходимо сделать. В графике обозначены рекомендуемый для прививки возраст, ее название, тип вакцинации и вид вакцины – живая или инактивированная. Кроме того, календарь включает в себя профилактику более 16 инфекций у мальчиков и 17 у девочек. Ранее были запущены персональные напоминания о вакцинации. Родителям приходят уведомления о рекомендованных прививках по электронной почте или в виде пуш-сообщений. Москвичи уже получили свыше 5 млн подобных напоминаний.

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