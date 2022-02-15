Дипломат Чижов: Россия не станет принимать решений по Украине, если ее «не спровоцируют»

Брюссель, 15 февраля. Россия не станет предпринимать каких-либо действий на украинском направлении, если ее «на это не спровоцируют», заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

В то же время он назвал неприемлемым убийство российских граждан за рубежом. Если подобное будет происходить, Москве придется реагировать.

«Мы ответим, если российских граждан начнут убивать где-либо, в том числе в Донбассе», — заключил дипломат.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия не станет вторгаться на Украину, так как у нее нет для этого причин. Распространяемые на Западе сообщения по этому поводу он назвал смешными.