Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 11:02
11:02
Экономика
Объем заявок на прокачку российского газа через ГТС Украины начал расти
10:59
Политика
Американист Можегов рассказал о том, насколько накалена обстановка в США
10:58
Экономика
Издание WSJ назвало главного бенефициара кризиса на Украине
10:58
Общество
Ограничения по COVID-19 в Петербурге смягчат с 21 февраля на фоне высокой заболеваемости
10:56
Общество
Валдис Пельш временно заменит в КВН заболевшего Александра Маслякова
10:55
Общество
Прокуратура Татарстана заставила руководство ООО «Казанский ДСК» вернуть 1,5 млн рублей недоплаты сотрудникам
10:55
Происшествия
Девушка травмировала губу при неосторожном обращении с пистолетом приятеля в Москве
10:55
Происшествия
Суды, школы и вокзалы Петербурга получили письма о «минировании»
10:53
Экономика
Дополнительные меры господдержки по ипотеке могут ввести для россиян с детьми
10:53
Общество
«Омикрон» выявили на Чукотке
Все новости

Дипломат Чижов: Россия не станет принимать решений по Украине, если ее «не спровоцируют»

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 09:50
Армия
Дипломат Чижов: Россия не станет принимать решений по Украине, если ее «не спровоцируют»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Брюссель, 15 февраля. Россия не станет предпринимать каких-либо действий на украинском направлении, если ее «на это не спровоцируют», заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

В то же время он назвал неприемлемым убийство российских граждан за рубежом. Если подобное будет происходить, Москве придется реагировать.

«Мы ответим, если российских граждан начнут убивать где-либо, в том числе в Донбассе», — заключил дипломат.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия не станет вторгаться на Украину, так как у нее нет для этого причин. Распространяемые на Западе сообщения по этому поводу он назвал смешными.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Дипломат Чижов: Россия не станет принимать решений по Украине, если ее «не спровоцируют»
украина россия ес чижов
Комментировать