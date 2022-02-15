Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 11:02
11:02
Экономика
Объем заявок на прокачку российского газа через ГТС Украины начал расти
10:59
Политика
Американист Можегов рассказал о том, насколько накалена обстановка в США
10:58
Экономика
Издание WSJ назвало главного бенефициара кризиса на Украине
10:58
Общество
Ограничения по COVID-19 в Петербурге смягчат с 21 февраля на фоне высокой заболеваемости
10:56
Общество
Валдис Пельш временно заменит в КВН заболевшего Александра Маслякова
10:55
Общество
Прокуратура Татарстана заставила руководство ООО «Казанский ДСК» вернуть 1,5 млн рублей недоплаты сотрудникам
10:55
Происшествия
Девушка травмировала губу при неосторожном обращении с пистолетом приятеля в Москве
10:55
Происшествия
Суды, школы и вокзалы Петербурга получили письма о «минировании»
10:53
Экономика
Дополнительные меры господдержки по ипотеке могут ввести для россиян с детьми
10:53
Общество
«Омикрон» выявили на Чукотке
Все новости

Банк России отметил рост продовольственной инфляции в стране

Экономика
Банк России отметил рост продовольственной инфляции в стране
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Продовольственная инфляция в России внесла наивысший вклад в увеличение годовой инфляции и составила в январе 11,1%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Длительное повышение показателя определялось давлением со стороны расходов производителей и поставщиков. В основном это было обусловлено ускоренным ростом мировых цен в условиях неэластичного спроса, отметил ЦБ.

Также продолжилось повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары (до 8,7%), отражавшее прежде всего воздействие опережающего увеличения спроса относительно динамики предложения. Годовая инфляция в РФ за месяц достигла 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года).

Цены на продовольствие и энергоносители, выросшие в 2021 году, стали одной из причин мировой инфляции. Об этом заявил аналитик Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Арчил Иманишвили.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Банк России отметил рост продовольственной инфляции в стране
банк россии инфляция цены продукты
Комментировать