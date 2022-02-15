Банк России отметил рост продовольственной инфляции в стране

Москва, 15 февраля. Продовольственная инфляция в России внесла наивысший вклад в увеличение годовой инфляции и составила в январе 11,1%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Длительное повышение показателя определялось давлением со стороны расходов производителей и поставщиков. В основном это было обусловлено ускоренным ростом мировых цен в условиях неэластичного спроса, отметил ЦБ.

Также продолжилось повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары (до 8,7%), отражавшее прежде всего воздействие опережающего увеличения спроса относительно динамики предложения. Годовая инфляция в РФ за месяц достигла 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года).

Цены на продовольствие и энергоносители, выросшие в 2021 году, стали одной из причин мировой инфляции. Об этом заявил аналитик Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Арчил Иманишвили.